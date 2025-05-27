СМИ: город Котка в Финляндии выкупил русскую крепость Кюменегород за €1

Планы по восстановлению крепости включают создание музейно-туристической зоны с кафе, концертными площадками и другими удобствами. Общая площадь Кюменегорода составляет около 50 гектаров, и в его состав входят около 20 зданий, среди которых выделяются офицерское здание и казарма. Крепость была возведена по приказу полководца Александра Суворова в 1792—1793 годах на российской границе в Финляндии и использовалась в военных целях почти 200 лет, прежде чем была закрыта 20 лет назад. Ассоциация «Друзья крепости Кюминлинна» активно работала над тем, чтобы сделать объект доступным для посетителей. В начале планируется организовать экскурсии, а в будущем будут установлены указатели и проложены дорожки для свободного доступа.