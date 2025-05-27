СМИ: город Котка в Финляндии выкупил русскую крепость Кюменегород за €1

В финском городе Котка местные власти приобрели русскую крепость Кюменегород (Кюминлинна), построенную в конце XVIII — начале XIX века. Как сообщает Yle, сумма сделки составила €1. Крепость была куплена у государственной компании Senaatti-kiinteistöt, которая решила прекратить её содержание.
Планы по восстановлению крепости включают создание музейно-туристической зоны с кафе, концертными площадками и другими удобствами. Общая площадь Кюменегорода составляет около 50 гектаров, и в его состав входят около 20 зданий, среди которых выделяются офицерское здание и казарма. Крепость была возведена по приказу полководца Александра Суворова в 1792—1793 годах на российской границе в Финляндии и использовалась в военных целях почти 200 лет, прежде чем была закрыта 20 лет назад. Ассоциация «Друзья крепости Кюминлинна» активно работала над тем, чтобы сделать объект доступным для посетителей. В начале планируется организовать экскурсии, а в будущем будут установлены указатели и проложены дорожки для свободного доступа.
Содержание крепости обходилось предыдущему владельцу примерно в €200 тыс. в год на ремонт зданий и поддержание валов. «Друзья крепости Кюминлинна» получили от властей €100 тыс. на реставрацию, а €20 тыс. будет направлено на создание природного маршрута внутри крепости. Остальные средства на восстановление будут выделены из городского бюджета, при этом Минфин оценил общую стоимость работ в €18 млн.
Котка расположена примерно в 100 км от Выборга и Хельсинки. В XVIII-XIX веках здесь было несколько русских крепостей, что было связано с необходимостью защиты финских земель от шведов. Город Котка был основан в 1878 году на основе поселений у этих крепостей, которые к тому времени утратили своё значение.
Также в Котке находится императорская рыбацкая изба Александра III, построенная в 1889 году и использовавшаяся его сыном Николаем II. Музей, который был закрыт из-за нехватки финансирования, снова открылся в мае после выделения необходимых средств.