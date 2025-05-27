Россиянам сказали, кто получит дополнительные пенсионные коэффициенты

Дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), которые позволят увеличить пенсию, может получить ряд категорий россиян. В беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, объяснил, кто может претендовать на дополнительные ИПК за социально значимые периоды.
«Во-первых, предусмотрена линейка ИПК за периоды ухода за детьми. Например, за год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 ИПК, за год ухода за вторым ребенком 3,6 ИПК, а за 3 и 4 детьми — 5,4 ИПК. Если уход за 4 детьми был в течение 1,5 лет, то суммарно можно получить 1,8*1,5+3,6*1,5+5,4*1,5+5,4*1,5 = 24,3 ИПК», — объяснил эксперт.
Экономист отметил, что 3,6 ИПК начисляется за год участия в специальной военной операции, а 1,8 ИПК начисляется за год службы по призыву.
«1,8 ИПК начисляется гражданину за год ухода за человеком, достигшим 80 лет, за инвалидом 1 группы или ребёнком-инвалидом», — добавил он.
Ранее экономист Балынин рассказал, кому из российских пенсионеров с 1 июня увеличат пенсию сразу больше чем на 10 тысяч рублей.