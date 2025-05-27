Россиянам сказали, кто получит дополнительные пенсионные коэффициенты

«Во-первых, предусмотрена линейка ИПК за периоды ухода за детьми. Например, за год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 ИПК, за год ухода за вторым ребенком 3,6 ИПК, а за 3 и 4 детьми — 5,4 ИПК. Если уход за 4 детьми был в течение 1,5 лет, то суммарно можно получить 1,8*1,5+3,6*1,5+5,4*1,5+5,4*1,5 = 24,3 ИПК», — объяснил эксперт.