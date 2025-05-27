Узбекистан упростит въезд для россиян по внутренним паспортам

Узбекистан приступил к работе над упрощением процесса въезда для граждан России, Казахстана и Азербайджана, позволяя им использовать внутренние паспорта или ID-карты на срок до 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны в комментарии к газете «Известия».