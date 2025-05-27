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Узбекистан упростит въезд для россиян по внутренним паспортам

Узбекистан приступил к работе над упрощением процесса въезда для граждан России, Казахстана и Азербайджана, позволяя им использовать внутренние паспорта или ID-карты на срок до 30 дней.

Узбекистан приступил к работе над упрощением процесса въезда для граждан России, Казахстана и Азербайджана, позволяя им использовать внутренние паспорта или ID-карты на срок до 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны в комментарии к газете «Известия».

«Мы занимаемся упрощением въезда для граждан наших партнеров, включая возможность посещения Узбекистана по внутренним паспортам или ID-картам на срок до 30 дней. Министерство проводит переговоры и разрабатывает предложения. Сроки зависят от согласований, но наша цель — обеспечить комфортное передвижение и укрепить туризм и деловые связи», — отметили в ведомстве.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев дал указание начать переговоры с Россией, Азербайджаном и Казахстаном в течение трех месяцев для обсуждения возможности въезда граждан этих стран по внутренним документам или ID-картам.

На данный момент граждане этих государств могут въезжать в Узбекистан только по заграничным паспортам.

До этого сообщалось, что правительство РФ рассмотрит законопроект по упрощению въезда для иностранцев.