Владимир Путин рассказал об успехах российской экономки: четвертая в мире

Кроме этого, российский глава уточнил, что согласно оценкам Международного валютного фонда за октябрь 2024 года, российская экономика заняла четвертое место в мировом рейтинге по паритету покупательной способности. Президент подчеркнул, что этот результат достигнут благодаря усилиям бизнес-сообщества и трудовых коллективов. В тройку лидеров вошли Китай, Соединенные Штаты и Индия.