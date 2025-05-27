Владимир Путин рассказал об успехах российской экономки: четвертая в мире

Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что на протяжении последних двух лет, несмотря на сложности и неблагоприятные внешние условия, национальная экономика демонстрировала устойчивый рост выше среднемировых показателей. Об этом Путин рассказал во время встречи с представителями предпринимательских кругов.
«Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом 4,3% — хороший показатель. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер», — отметил президент.
Как отметил российский лидер, положительная динамика наблюдалась в различных секторах экономики, включая промышленный комплекс, агропромышленный сектор, IT-отрасль, сферу услуг и финансовый рынок.
Путин также акцентировал внимание, что достижение подобных показателей становится осуществимым только благодаря вовлеченности миллионов граждан, объединенных решением общей задачи.
Кроме этого, российский глава уточнил, что согласно оценкам Международного валютного фонда за октябрь 2024 года, российская экономика заняла четвертое место в мировом рейтинге по паритету покупательной способности. Президент подчеркнул, что этот результат достигнут благодаря усилиям бизнес-сообщества и трудовых коллективов. В тройку лидеров вошли Китай, Соединенные Штаты и Индия.
Ранее российский президент назвал хорошими показатели роста экономики России.
По данным национальных статистических служб, Россия по итогам 2024 года Россия стала третьей из лучших экономик по доходам от торговли. Уточняется, что общий объем положительного финансового результата составил $2,3 трлн. При этом 58 государств продемонстрировали совокупный отрицательный баланс в размере $2,8 трлн.
Позднее Путин озвучил приоритетное для России направление — развитие робототехники. При этом президент обратил внимание на существенное отставание России от Японии по показателю количества промышленных роботов на тысячу работников, подчеркнув значительный разрыв между странами по этому параметру.