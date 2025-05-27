Новак раскрыл, сколько триллионов рублей вложено в Кавказ

Ранее для увеличения туристического потока и развития инфраструктуры в регионе был открыт новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Минеральные Воды, который станет крупнейшим в СКФО и сможет обслуживать до трех тысяч пассажиров в час. Эксперты отмечали, что создание авиационного хаба и развитие транспортной сети позволят повысить привлекательность старинных курортов и обеспечить комплексный рост туризма на Северном Кавказе.