Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России у медработников может появиться жилье по соцнайму: об инициативе

В Госдуме хотят дать медикам право на жилье по соцнайму.

Источник: Комсомольская правда

Как стало известно РИА Новости, депутаты от СРПЗ разработали законопроект, расширяющий жилищные права медицинского персонала. Документ предполагает, что врачи, медсестры и аптечные работники, состоящие на учете как нуждающиеся в жилье, смогут претендовать на получение квадратных метров по договорам соцнайма или из спецжилфонда.

Инициаторами законопроекта выступили депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Миронов в беседе с РИАН заявил, что подобная инициатива поможет медикам и фармацевтам. Он отметил, что учителя уже имеют такую льготу, а ее отсутствие у медработников вызывает напряжение в профессиональной среде.

Накануне депутат Госдумы Георгий Арапов предложил ввести «демографическую неделю» — специальный оплачиваемый отпуск, направленный на стимулирование рождаемости.