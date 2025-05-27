В России у медработников может появиться жилье по соцнайму: об инициативе

Как стало известно РИА Новости, депутаты от СРПЗ разработали законопроект, расширяющий жилищные права медицинского персонала. Документ предполагает, что врачи, медсестры и аптечные работники, состоящие на учете как нуждающиеся в жилье, смогут претендовать на получение квадратных метров по договорам соцнайма или из спецжилфонда.