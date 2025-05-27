Россиян предупредили о минусах кредитных каникул

Несмотря на преимущества, кредитные каникулы имеют и свои минусы, особенно для физических лиц. Во время отсрочки продолжается начисление процентов, что приводит к увеличению общего срока кредита. Таким образом, долг не списывается, отметил Мехтиев. Кроме того, существует установленный правительством лимит, превышающий который нельзя получить кредитные каникулы.