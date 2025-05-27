Россиян предупредили о минусах кредитных каникул

Кредитные каникулы представляют собой механизм, позволяющий заемщику отложить платежи в случае финансовых трудностей. Основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал агентству «Прайм» о некоторых недостатках этого инструмента.
По его словам, кредитные каникулы являются одной из форм реструктуризации долга. Кредитор обязан предоставить такую отсрочку, если заемщик на это имеет законное право.
Несмотря на преимущества, кредитные каникулы имеют и свои минусы, особенно для физических лиц. Во время отсрочки продолжается начисление процентов, что приводит к увеличению общего срока кредита. Таким образом, долг не списывается, отметил Мехтиев. Кроме того, существует установленный правительством лимит, превышающий который нельзя получить кредитные каникулы.
Эксперт рекомендует использовать эту опцию только в случае крайней необходимости и постараться вернуться к регулярным платежам после окончания периода отсрочки. «На практике от 20 до 30% заемщиков, воспользовавшихся кредитными каникулами, не возвращаются к графику погашения и остаются с просроченной задолженностью», — добавил он.
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