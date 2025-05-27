Челябинцам все реже выдают ипотечные кредиты

По показателю выдаваемых ипотечных кредитов южноуральский регион в настоящее время занимает 10 место в стране. Из субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный округ, в этом вопросе челябинцев обгоняет Свердловская область (2,47 тыс. ипотечных кредитов, 5 место в стране) и Тюменская область (2,68 тыс., 4 место). Но и в этих территориях количество выдаваемых займов на приобретение жилья упало за год не менее существенно. В целом по России в апреле этого года было выдано 65,2 тыс. ипотечных кредитов, падение составило 42,7%. Эксперты считают, что столь серьезное снижение вызвано тем, что во второй половине прошлого года перестали действовать наиболее массовые программы ипотеки. Также они отмечают, что, начиная с февраля 2025 года, выдача ипотечных кредитов начала постепенно восстанавливаться.