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СК России проверяет нарушение жилищных прав жительницы Хабаровского края

После переселения из ветхого жилья она столкнулась с некачественным строительством нового дома.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жительницы Хабаровского края о нарушении ее жилищных прав. Женщина сообщила, что после переселения из ветхого жилья по программе субсидирования столкнулась с некачественным строительством нового дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По словам заявительницы, в построенном доме обрушается фасад, крыша находится в аварийном состоянии, однако застройщик уклоняется от устранения недостатков, несмотря на вступившее в силу судебное решение. Многочисленные обращения в уполномоченные органы не принесли результата.

Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО организовало процессуальную проверку по данному факту. Руководитель ведомства Станислав Белянский должен доложить председателю СК о ходе рассмотрения обращения и принятых мерах.

В случае подтверждения нарушений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.