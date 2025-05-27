СК России проверяет нарушение жилищных прав жительницы Хабаровского края

По словам заявительницы, в построенном доме обрушается фасад, крыша находится в аварийном состоянии, однако застройщик уклоняется от устранения недостатков, несмотря на вступившее в силу судебное решение. Многочисленные обращения в уполномоченные органы не принесли результата.