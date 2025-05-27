СК России проверяет нарушение жилищных прав жительницы Хабаровского края

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жительницы Хабаровского края о нарушении ее жилищных прав. Женщина сообщила, что после переселения из ветхого жилья по программе субсидирования столкнулась с некачественным строительством нового дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По словам заявительницы, в построенном доме обрушается фасад, крыша находится в аварийном состоянии, однако застройщик уклоняется от устранения недостатков, несмотря на вступившее в силу судебное решение. Многочисленные обращения в уполномоченные органы не принесли результата.
Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО организовало процессуальную проверку по данному факту. Руководитель ведомства Станислав Белянский должен доложить председателю СК о ходе рассмотрения обращения и принятых мерах.
В случае подтверждения нарушений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.