Вернутся ли IKEA и McDonald’s в Новосибирск — мнение эксперта Свиридова

Общение Владимира Путина и Дональда Трампа породило слухи о скором возвращении западных брендов. Вероятность этого оценил новосибирский экономист Виталий Свиридов. Мнение он выразил в разговоре с «Сиб.фм».
По его словам, возвращение иностранных компаний возможно, но не ранее 2026 года.
«Известно, что за границей уже сформирован список компаний, которые первыми могут вернуться на российский рынок, среди них IKEA и McDonald’s», — портал цитирует Виталия Свиридова.
Также эксперт отметил, что процесс займёт время. Но главным вопросом Свиридов ставит: «Стоит ли это делать?».
«Западные бренды уходили с рынка основательно. Мы их не выгоняли. Нельзя пускать в Россию ушедшие компании бесплатно», — портал цитирует Виталия Свиридова.