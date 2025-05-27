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Вернутся ли IKEA и McDonald’s в Новосибирск — мнение эксперта Свиридова

Экономист считает, что это вполне реально, но «нельзя пускать ушедшие компании бесплатно».

Источник: Аргументы и факты

Общение Владимира Путина и Дональда Трампа породило слухи о скором возвращении западных брендов. Вероятность этого оценил новосибирский экономист Виталий Свиридов. Мнение он выразил в разговоре с «Сиб.фм».

По его словам, возвращение иностранных компаний возможно, но не ранее 2026 года.

«Известно, что за границей уже сформирован список компаний, которые первыми могут вернуться на российский рынок, среди них IKEA и McDonald’s», — портал цитирует Виталия Свиридова.

Также эксперт отметил, что процесс займёт время. Но главным вопросом Свиридов ставит: «Стоит ли это делать?».

«Западные бренды уходили с рынка основательно. Мы их не выгоняли. Нельзя пускать в Россию ушедшие компании бесплатно», — портал цитирует Виталия Свиридова.