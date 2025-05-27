В Хабаровске стартовал ремонт Ленина с ночными работами и без пробок

В Хабаровске с 26 мая стартовал капитальный ремонт дороги на улице Ленина, — сообщает телеграм-канал мэра города Сергея Кравчука.
Работы ведутся на отрезке от улицы Ленинградской до Тургенева — это около 2,7 километра асфальта, который пришёл в износ.
На ремонт направлено 122 миллиона рублей. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина объект взят на особый контроль.
Как уточняют в мэрии, полного перекрытия движения не будет — закрывать будут только одну полосу попеременно. Это позволит избежать транспортного коллапса на одной из центральных магистралей города.
Работы ведутся днём и ночью. Срок завершения ремонта — до 1 июля.
Кроме улицы Ленина, в эти дни дорожники также вышли на Горького, Карла Маркса и Волочаевскую. Здесь уже началось фрезерование старого покрытия и укладка нового асфальта.
Горожан просят учитывать информацию о работах при планировании маршрутов. Это поможет избежать заторов и сэкономить время.