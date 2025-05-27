Красноярский край — в лидерах по капремонту

В федеральном фонде развития территорий отметили, что среди регионов больше всех обновили жилья Московская область (1312), Москва (532) и Красноярский край. За первые четыре месяца года капремонт прошел в 215 домах региона.
Так, в Красноярском крае заменили систему газоснабжения в 18 многоквартирных домах, капитально отремонтировали 80 крыш, обновили лифтовое оборудование в 55 домах, отремонтировали пять подвалов, заменили инженерные системы холодного, горячего и теплоснабжения в 36 домах, обновили 14 фасадов, заменили электрику в 53 домах.
Всего в этом году в крае отремонтируют более полутора тысяч общедомовых систем в более 1220 многоквартирных домах края, сообщает Минстрой края.