Омск лидирует по доступности водоснабжения среди миллионников России

После июльского повышения тарифов цена на питьевую воду в Омске вырастет до 27,78 рублей за кубометр, однако даже с учетом индексации город сохранит лидерство по доступности водоснабжения. Для сравнения, в Ростове-на-Дону и Москве стоимость воды достигает 56,52 и 59,80 рублей за кубометр соответственно.