Омск лидирует по доступности водоснабжения среди миллионников России

Преимущества Омска в сфере водоснабжения оказались одними из самых привлекательных среди крупнейших городов России. По данным исследования, стоимость питьевой воды в областном центре составляет 24,37 рубля за кубометр, что является самым низким показателем среди 16 городов-миллионников. Об этом сообщил официальный канал Региональной энергетической комиссии Омской области.
После июльского повышения тарифов цена на питьевую воду в Омске вырастет до 27,78 рублей за кубометр, однако даже с учетом индексации город сохранит лидерство по доступности водоснабжения. Для сравнения, в Ростове-на-Дону и Москве стоимость воды достигает 56,52 и 59,80 рублей за кубометр соответственно.
Касательно водоотведения, Омск занимает седьмую позицию среди мегаполисов с расценкой 28,03 рубля за кубометр (с июля — 31,94 рубля). Наименьший тариф зафиксирован в Волгограде — 20,38 рубля за кубометр (с июля — 22,87 рубля), в то время как самый высокий показатель отмечается в Москве — 45,91 рубля за кубометр (с июля — 51,62 рубля).