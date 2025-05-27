Над 19-летним омским недостроем на Герцена нависла угроза сноса

Глава регионального Минстроя Александр Рашко в минувший понедельник, 26 мая 2025 года, в социальных сетях ответил на комментарий о судьбе известного недостроя на Герцена, 11. В частности, он выдвинул предположение о высокой вероятности демонтажа ранее возведенных конструкций объекта с почти 20-летней историей.
«Объект не был законсервирован, конструкции утратили прочность и, скорее всего, подлежат демонтажу», — отмечено в сообщении Александра Рашко с пояснениями, что возобновлению стройки препятствуют также отсутствие прав на землю и несоответствие старой проектной документации новым нормам градостроительного кодекса.
По словам министра, имеется инвестор, якобы готовый до конца 2025 года выплатить дольщикам компенсации, восстановив, таким образом, их права.
Отметим, комментарий подобного содержания получен в ответ на запрос «СуперОмска» весной 2023 года. Правда, в тот период еще ожидалось решение наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Однако ввиду отсутствия разрешения на строительство уже тогда приоритетным вариантом разрешения длительного вопроса называлась выплата компенсаций, тогда как вариант с завершением стройки назывался невозможным.
Напомним, история недостроя на улице Герцена стартовала в 2006 году с намеченной датой завершения во втором квартале 2009 года. После выявленных нарушений в 2010 году дольщики обратились в суд за взысканием вложенных средств, однако не смогли получить их ввиду отсутствия средств у первого застройщика и ЖСК «Центральный-2», пайщиками которого они являлись. Стройка с тех пор «ожила» лишь однажды — в 2012 году с перспективой завершения в 2013 году, однако новый застройщик также не выполнил обязательств.