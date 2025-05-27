На Глазковском мосту в Иркутске заменили 50 плит на трамвайных путях

«До конца мая всего планируем заменить 80 плит, а до конца июня — около 140. Убираем старые деформированные конструкции со сколами, торчащей арматурой. Это необходимо, чтобы проезд по мосту был безопасным и комфортным», — рассказал руководитель МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.