На Глазковском мосту в Иркутске заменили 50 плит на трамвайных путях

Работы проводят только ночью, с 23:00 до 5:00, когда прекращено движение трамваев. Специалисты муниципального предприятия «Служба эксплуатации мостов» уже уложили 50 плит, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«До конца мая всего планируем заменить 80 плит, а до конца июня — около 140. Убираем старые деформированные конструкции со сколами, торчащей арматурой. Это необходимо, чтобы проезд по мосту был безопасным и комфортным», — рассказал руководитель МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.
Кроме того, по поручению мэра города Руслана Болотова муниципальным предприятием «Иркутскавтодор» ведется ремонт дорог большими асфальтовыми картами. Таким способом специалисты восстановили участки на улицах Ангарская, Ядринцева, в переулке Богданова. Старое покрытие сняли на улице Сурнова. В ближайшее время там запланировано асфальтирование.