Улучшения в работе российских аптек: вот что изменится с 1 июня

C 1 июня 2025 года аптечные учреждения официально войдут в систему здравоохранения РФ. Это предоставит фармацевтическим работникам право на получение установленных для медицинских специалистов льгот и социальных гарантий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в разговоре с РИА Новости.