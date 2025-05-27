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Улучшения в работе российских аптек: вот что изменится с 1 июня

Депутат Дрожжина: с июня аптеки станут частью системы здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

C 1 июня 2025 года аптечные учреждения официально войдут в систему здравоохранения РФ. Это предоставит фармацевтическим работникам право на получение установленных для медицинских специалистов льгот и социальных гарантий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в разговоре с РИА Новости.

«Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — пояснила эксперт.

Дрожжина пояснила, что объем предоставляемых льготных условий может варьироваться в зависимости от дополнительных мер социальной поддержки, установленных на региональном уровне.

При этом эксперт пояснила, что граждане не заметят существенных изменений — цены на социально значимые медикаменты останутся под государственным регулированием, и смена кода ОКВЭД не приведет к их удорожанию.

Ранее Дрожжина объяснила, зачем нужно усложнять правила продажи противозачаточных таблеток.