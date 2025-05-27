Нилов призвал продлить оплачиваемый декретный отпуск до трёх лет

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в разговоре с aif.ru призвал продлить оплачиваемый декретный отпуск до 3 лет.
«Надо повышать пособия, надо повышать возраст ребенка, до которого выплачивается пособие», — сказал Нилов.
Идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трехлетия ребенка ранее также поддержала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Сейчас пособие положено до достижения ребенком 1,5 лет, отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет не оплачивают.
Размер пособия на одного ребенка составляет 40% от среднего заработка родителя за 2 предыдущих года. Минимальный размер пособия в 2025 году составляет 10 103,83 рубля, максимальный — 68 995,48 рубля.