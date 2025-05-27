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Самарская делегация вернулась из бизнес-миссии в Азербайджане с контрактами

Делегация из Самары завершила рабочий визит в Азербайджан, в ходе которого состоялся ряд важных встреч и переговоров.

Делегация из Самары завершила рабочий визит в Азербайджан, в ходе которого состоялся ряд важных встреч и переговоров. В рамках поездки представители региона встретились с членами Ассоциации малого и среднего бизнеса KOBSKA.

Обсудили нюансы сотрудничества между российскими и азербайджанскими компаниями. Также была проведена встреча с Торговым представительством России в Азербайджане для обсуждения текущих экономических взаимодействий.

Особый интерес к сотрудничеству проявили самарские предприятия: ООО «Ассоциация СИП» заявило о готовности строить дома из современных сендвич-панелей, а НПО «Рубин» рассматривает возможность открытия своего производства в Сумгаитском технологическом парке.

Юлия Ашуркова, первый заместитель главы администрации Самары, отметила значимость подобных миссий для укрепления международных деловых связей и создания новых рабочих мест на благо региональной экономики.

Важным этапом визита стало сотрудничество с холдинговой компанией Azera Holding, объединяющей 36 предприятий различных направлений.

По итогам переговоров стороны договорились о поставках продукции самарских заводов в Азербайджан, а также о возможности локализации их производства в этой стране. Обсуждались вопросы логистической поддержки с Sara Logistics и выход продукции ООО «Основной Продукт» на торговые сети Баку.

В результате поездки были заключены соглашения по нескольким направлениям: возведение туристических комплексов силами ООО «Ассоциация СИП», реализация проектов застройки в Нагорном Карабахе при участии компании Sara, а также поставка домокомплектов от предприятия Greenstream.

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