Самарская делегация вернулась из бизнес-миссии в Азербайджане с контрактами

Делегация из Самары завершила рабочий визит в Азербайджан, в ходе которого состоялся ряд важных встреч и переговоров. В рамках поездки представители региона встретились с членами Ассоциации малого и среднего бизнеса KOBSKA.
Обсудили нюансы сотрудничества между российскими и азербайджанскими компаниями. Также была проведена встреча с Торговым представительством России в Азербайджане для обсуждения текущих экономических взаимодействий.
Особый интерес к сотрудничеству проявили самарские предприятия: ООО «Ассоциация СИП» заявило о готовности строить дома из современных сендвич-панелей, а НПО «Рубин» рассматривает возможность открытия своего производства в Сумгаитском технологическом парке.
Юлия Ашуркова, первый заместитель главы администрации Самары, отметила значимость подобных миссий для укрепления международных деловых связей и создания новых рабочих мест на благо региональной экономики.
Важным этапом визита стало сотрудничество с холдинговой компанией Azera Holding, объединяющей 36 предприятий различных направлений.
По итогам переговоров стороны договорились о поставках продукции самарских заводов в Азербайджан, а также о возможности локализации их производства в этой стране. Обсуждались вопросы логистической поддержки с Sara Logistics и выход продукции ООО «Основной Продукт» на торговые сети Баку.
В результате поездки были заключены соглашения по нескольким направлениям: возведение туристических комплексов силами ООО «Ассоциация СИП», реализация проектов застройки в Нагорном Карабахе при участии компании Sara, а также поставка домокомплектов от предприятия Greenstream.
Розыгрыш уникальных призов для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене до 1 июня!