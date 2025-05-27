Самарская делегация вернулась из бизнес-миссии в Азербайджане с контрактами

По итогам переговоров стороны договорились о поставках продукции самарских заводов в Азербайджан, а также о возможности локализации их производства в этой стране. Обсуждались вопросы логистической поддержки с Sara Logistics и выход продукции ООО «Основной Продукт» на торговые сети Баку.