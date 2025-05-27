В Самаре обсуждают строительство 5-й очереди набережной Волги за 155 млн рублей

В Самаре начнут строить пятую очередь набережной Волги. Ее новый участок протяженностью 1,1 километра соединит между собой уже существующие прогулочные зоны.
Подписание контракта намечено на октябрь 2025 года, а завершить работы планируется к июню 2027-го.
Этот проект ждали давно. Сейчас между второй и третьей очередями набережной приходится переходить по тротуару вдоль Волжского проспекта — там нет достаточного озеленения, дует ветер, поднимается пыль от машин, а местами тротуар слишком узкий.
Пятая очередь сделает набережную непрерывной и удобной для горожан.
На ее создание выделят 155 миллионов рублей. В проект войдут спуски к воде, подъемы к пивзаводу и ГРЭС, а также благоустройство прилегающих территорий.
По мнению экспертов, важно грамотно спроектировать подходы к новой части набережной, чтобы она была не только красивой, но и функциональной. Об этом рассказало издание «Самара Онлайн24».
Алексей Сорокин из регионального штаба ОНФ отметил, что наличие рядом крупных объектов — таких как казарма Росгвардии, пивзавод и старая ГРЭС — может усложнить строительство.
Поэтому необходимо предусмотреть удобные подъезды и пешеходные пути. Также важно защитить новую территорию от возможных подтоплений.
Кроме того, Сорокин считает, что стоит пересмотреть границы использования территории под ГРЭС, так как станция утратила часть своих функций. Освободившееся пространство можно использовать для расширения набережной.
С момента открытия четвертой очереди прошло более 30 лет — она была построена еще в 1986 году. Теперь есть возможность развивать новые участки. Одним из перспективных направлений эксперт называет территорию за речным вокзалом, где сходятся реки Волга и Самара.
Также интересна зона от четвертой очереди до Загородного парка — район активно развивается и имеет утвержденные градостроительные нормы.
Но и на уже действующих участках набережной есть над чем работать. Например, не хватает современных детских площадок, недостаточно развито озеленение: мало многолетников и кустарников, плохо работает система автополива. Хотя сотрудники набережной стараются ухаживать за клумбами, в этом направлении требуется усиление.
Таким образом, развитие набережной — важный шаг для повышения качества городской среды, привлечения туристов и создания новых точек отдыха для самарцев. Однако это требует не только финансовых вложений, но и тщательного планирования и постоянного ухода.
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