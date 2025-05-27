Глава дептранса Путин объяснил причину изменения движения автобусов в Перми

В Орджоникидзевском районе изменится номер маршрута № 77к — теперь это будут автобусы № 78. Маршрута № 21 не станет, а расписание маршрутов №№ 24, 48 и 73 улучшится. На маршрутах №№ 27 и 53 начнут курсировать «гармошки». При этом временные автобусы №№ 42 и 43 работу прекратят.