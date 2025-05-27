Глава дептранса Путин объяснил причину изменения движения автобусов в Перми

Глава департамента транспорта Перми Анатолий Путин объяснил причину изменения движения автобусов в городе — скорректированная маршрутная сеть будет действовать в краевой столице с 1 июня.
Путин перечислил все нововведения, с которыми столкнутся пермяки с началом лета. Так, в Кировском районе появятся два новых маршрута: № 2 «Ул. Победы — Центральный рынок» и № 52 «Водники — Комсомольская пл.».
«Это позволит совершать больше рейсов на перегруженных участках маршрутов № 20 и № 60 соответственно», — пояснил Анатолий Путин.
Изменения также произойдут в Индустриальном и Дзержинском районах города.
«На маршруте № 59 все рейсы будут курсировать сообщением “Юбилейный — Нагорный”. Это позволит увеличить количество рейсов и сделать движение маршрута более понятным (сейчас на маршруте четыре конечных, ещё “Аэропорт Бахаревка” и “Планета”)», — рассказал глава дептранса.
От остановки «Аэропорт Бахаревка» начнёт ходить автобус маршрута № 47, а от «Планеты» с 1 июля будут курсировать автобусы большей вместимостью. На маршрутах № 12 появится больше автобусов и их перенаправят с улицы Строителей на улицу Фоминскую.
«Это позволит связать правый берег Дзержинского района с промышленными предприятиями на ул. Фоминской. Конечной маршрута N47 при этом будет остановка “Гравийный завод”», — объясняет перестановки Анатолий Путин.
В Ленинском районе автобусы маршрута № 7 продлят до Октябрьской площади. При этом там также запустят транспортные средства большей вместимостью.
В Орджоникидзевском районе изменится номер маршрута № 77к — теперь это будут автобусы № 78. Маршрута № 21 не станет, а расписание маршрутов №№ 24, 48 и 73 улучшится. На маршрутах №№ 27 и 53 начнут курсировать «гармошки». При этом временные автобусы №№ 42 и 43 работу прекратят.
«Данные изменения направлены на решение проблем высокой загрузки транспорта и более рационального распределения ресурсов (подвижного состава и водителей)», — объяснил грядущие нововведения в транспортной сфере Перми Анатолий Путин.