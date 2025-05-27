На сколько может подорожать бензин АИ-92 в Казахстане, чтобы сравняться с ценами в ЕАЭС

Единый топливный рынок в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нужен для упорядочения взаимных поставок, устранения внутренних барьеров, улучшения обмена энергоносителями и повышения эффективности их использования.
Однако пока что Казахстан является страной-участницей с самыми низкими ценами на топливо. Причиной такой разницы является особенность ценообразования в РК — данная сфера является убыточной, а низкие цены поддерживаются за счет бюджетных средств.
Рассмотрим, на сколько из-за этого могут вырасти цены на бензин марки АИ-92.
Сколько еще «догонять» Казахстану
Чтобы узнать разницу в стоимости АИ-92, мы сравнили показатели средних цен по странам ЕАЭС за апрель 2025 года из данных официальной статистики, а также из открытых ресурсов, отслеживающих данный показатель (не все страны опубликовали данные о средних ценах).
Из этих данных заметно, на сколько сильно ниже цены в Казахстане.
А если сложить стоимость 1 литра бензина марки АИ-92 всех стран-участниц ЕАЭС и разделить полученную сумму на количество стран, то средняя цена в рамках самой организации составит 392,03 тенге.
Получается, что Казахстан отстает от этого показателя на 187 тенге.
И даже если взять за ориентир средние цены только в РФ, Кыргызстане и Беларуси (так как в Армении они значительно выше), то среднее значение составит 369,68 тенге — это на 164 тенге больше стоимости АИ-92 на отечественных АЗС (205 тенге).
Таким образом, для достижения схожего уровня стоимости с ЕАЭС цены в Казахстане теоретически должны будут увеличиться более чем на 50%. Однако важно помнить, что этот процесс будет поэтапным.