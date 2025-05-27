В Красноярском крае наложено 1,6 млн рублей штрафов за продажу сигарет

В Красноярском крае за первый квартал 2025 года было наложено штрафов на общую сумму 1,6 миллиона рублей за нарушения антитабачного законодательства.
По информации Роспотребнадзора региона, за первые три месяца текущего года было составлено 122 постановления на сумму 1 миллион 621 тысяча рублей.
Основные нарушения включают:
• отсутствие знака о запрете курения;
• открытая выкладка табачных изделий в магазинах;
• непредставление сведений в ГИС МТ «Честный знак».
Кроме того, в суды было направлено 37 дел об административных правонарушениях. На данный момент по 28 из них суды назначили штрафы на сумму 1 миллион рублей.
Роспотребнадзор также подал три иска с требованием запретить продажу табачной и никотиносодержащей продукции вблизи образовательных учреждений.
Ранее рассказывали, что суд запретил самозанятой из Красноярского края продажу домашних роллов.