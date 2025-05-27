Россияне продают свои квартиры, чтобы купить жилье в новостройке

Отмечается, что альтернативные сделки предполагают, что владелец продаваемой квартиры одновременно приобретает новое жилье. При этом рост доли альтернативных сделок фиксируется и на вторичном рынке жилья в целом по всей России. По оценке гендиректора группы компаний «Плюс» (оператор сети офисов «Самолет Плюс») Александра Попова, с января по май доля таких сделок составила 80−85%. Это самое высокое значением с 2016 года. Для сравнения, в 2024 году этот показатель находился в диапазоне 45−60%.