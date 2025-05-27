Россияне продают свои квартиры, чтобы купить жилье в новостройке

В России доля альтернативных сделок выросла до 85%, заявил Попов.
С января по апрель 2025 года жители Москвы и Московской области стали покупать намного больше квартир в новостройках, продавая при этом свои старые. Показатель достиг 70%, говорится в подсчетах инвестиционной компании «Флип». При этом по всей России доля таких сделок выросла до 85%.
«В январе—апреле доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья Москвы и Подмосковья выросла на 30 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 70%, это рекордный показатель за последние пять лет», — подсчитали в компании. Информацию передает «Коммерсант».
Отмечается, что альтернативные сделки предполагают, что владелец продаваемой квартиры одновременно приобретает новое жилье. При этом рост доли альтернативных сделок фиксируется и на вторичном рынке жилья в целом по всей России. По оценке гендиректора группы компаний «Плюс» (оператор сети офисов «Самолет Плюс») Александра Попова, с января по май доля таких сделок составила 80−85%. Это самое высокое значением с 2016 года. Для сравнения, в 2024 году этот показатель находился в диапазоне 45−60%.
Аналогичную тенденцию отмечает и директор по продажам агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев. Он оценивает долю альтернативных сделок в 80−85%.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что.
Пилотные проекты многоэтажных деревянных домов, реализованные в нескольких российских регионах, были признаны успешными. В связи с этим в настоящее время ведется работа по корректировке нормативно-правовых актов с целью расширения практики строительства подобного жилья на территории всей страны. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.