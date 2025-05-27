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В Приморье задержали 16 тонн заражённых томатов из Китая

Инспекторы обнаружили опасное заболевание при проверке овощей.

Источник: PrimaMedia.ru

Почти 16 тонн свежих томатов, прибывших в Приморье из Китая, были запрещены к ввозу из-за выявления опасного вируса. Речь идёт о карантинном заболевании — вирусе коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), который представляет угрозу для сельского хозяйства стран ЕАЭС, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского управления Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства провели фитосанитарный контроль 23 и 24 мая на посту «Пограничный», проверив три партии овощей общим весом более 68 тонн. Из томатов, перцев и баклажанов были отобраны образцы и направлены на лабораторные исследования. Диагноз подтвердился в партии томатов.

По решению ведомства заражённые томаты к ввозу не допущены. Владельцам продукции предложено уничтожить её в установленном порядке.

Отмечается, что с начала 2025 года это уже шестнадцатый случай выявления вируса в овощах из Китая. Общий вес заражённой продукции, изъятой и уничтоженной с начала года, превысил 18 тонн.

Напомним, в Приморье Россельхознадзор запретил ввоз партии томатов из Узбекистана. Причиной стало выявление карантинного объекта для ЕАЭС.