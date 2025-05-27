Тарифы на капремонт вырастут на 4,5% в Нижегородской области

В Нижегородской области тарифы на капремонт многоквартирных домов с 1 июля 2025 года вырастут на 4,5%. Об этом на заседании комитета регионального Заксобрания по ЖКХ и ТЭК сообщил генеральный директор регионального Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк.
Плата за квадратный метр жилья увеличится с 8−12 рублей до 8,36−13,38 рублей. Тариф зависит от состояния дома, его технического оснащения и пр.
В отчете Фонда за 2024 год сообщается, что собираемость взносов на капремонт по всем собственникам МКД, формирующим фонд на счете регионального оператора, за 2024 год составила 93,58%.
В 2025 году планируется отремонтировать 2200 многоквартирных домов, в которых живут больше 230 тысяч человек. В том числе планируется заменить 218 лифтов.