Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарифы на капремонт вырастут на 4,5% в Нижегородской области

Плату повысят с 1 июля.

В Нижегородской области тарифы на капремонт многоквартирных домов с 1 июля 2025 года вырастут на 4,5%. Об этом на заседании комитета регионального Заксобрания по ЖКХ и ТЭК сообщил генеральный директор регионального Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк.

Плата за квадратный метр жилья увеличится с 8−12 рублей до 8,36−13,38 рублей. Тариф зависит от состояния дома, его технического оснащения и пр.

В отчете Фонда за 2024 год сообщается, что собираемость взносов на капремонт по всем собственникам МКД, формирующим фонд на счете регионального оператора, за 2024 год составила 93,58%.

В 2025 году планируется отремонтировать 2200 многоквартирных домов, в которых живут больше 230 тысяч человек. В том числе планируется заменить 218 лифтов.