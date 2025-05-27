Тарифы на капремонт вырастут на 4,5% в Нижегородской области

В Нижегородской области тарифы на капремонт многоквартирных домов с 1 июля 2025 года вырастут на 4,5%. Об этом на заседании комитета регионального Заксобрания по ЖКХ и ТЭК сообщил генеральный директор регионального Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк.