Какие ягоды нельзя собирать: за это грозит тюрьма

За сбор редких ягод, находящихся под охраной Красной книги (включая костянику и княженику), предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов «Единая Россия» в беседе с ТАСС.