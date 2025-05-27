Какие ягоды нельзя собирать: за это грозит тюрьма

За сбор редких ягод, находящихся под охраной Красной книги (включая костянику и княженику), предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов «Единая Россия» в беседе с ТАСС.
«За умышленный сбор таких ягод грозят, как минимум, исправительные или принудительные работы на срок до 480 часов или двух лет соответственно, как максимум — лишение свободы сроком до 4 лет и штрафом до 1 миллиона рублей», — напомнил Колунов.
Как пояснил эксперт, действующий Лесной кодекс РФ запрещает сбор всех видов ягод, даже не внесенных в Красную книгу, на территориях национальных парков, заповедников и иных особо охраняемых природных зон.
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