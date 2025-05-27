ChatGPT будет уплачивать НДС в Казахстане

ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.
«В рамках совершенствования взаимодействия с глобальными цифровыми платформами с мая 2025 года произведена условная регистрация компании OpenAI, L.L.C., ведущей американской организации в сфере искусственного интеллекта, широко известной как разработчик интеллектуальной системы ChatGPT. Теперь за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана чат-бот будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством РК», — говорится в сообщении.
В комитете напомнили, что с 2022 года Казахстан применяет налог на цифровые услуги — так называемый «налог на Google».
Ранее сообщалось, что за 2022, 2023 и 2024 годы иностранные интернет-компании выплатили в бюджет Казахстана 69,1 млрд тенге цифровых налогов или «налогов на Google».
С 1 января 2022 года вступили в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) по реализованным товарам и оказанным услугам физлицам на территории Казахстана в электронной форме. Ставка НДС составляет 12%.
ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом. Он основан на языковой модели GPT (Generative Pre-trained Transformer), которая обучена на огромном объеме текстов и способна:
понимать вопросы и запросы;генерировать осмысленные и логичные ответы;помогать с переводами, письмами, кодом, учебой и многим другим.
ChatGPT можно использовать как виртуального помощника, консультанта, собеседника или инструмент для творчества и работы.