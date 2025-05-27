ChatGPT будет уплачивать НДС в Казахстане

«В рамках совершенствования взаимодействия с глобальными цифровыми платформами с мая 2025 года произведена условная регистрация компании OpenAI, L.L.C., ведущей американской организации в сфере искусственного интеллекта, широко известной как разработчик интеллектуальной системы ChatGPT. Теперь за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана чат-бот будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством РК», — говорится в сообщении.