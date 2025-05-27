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В России неожиданно подешевел популярный продукт питания

Средние розничные цены на куриные яйца в России впервые за полтора года опустились ниже отметки в 100 рублей за десяток.

Средние розничные цены на куриные яйца в России впервые за полтора года опустились ниже отметки в 100 рублей за десяток.

Об этом сообщили «ТАСС» в межотраслевом объединении производителей и поставщиков всех категорий продуктов питания из различных регионов страны.

«Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 ₽ за десяток и составили 98,3 ₽ Стоимость десятка яиц в рознице упала впервые за 1,5 года», — говорится в сообщении.

Последний раз аналогичный ценовой уровень фиксировался в ноябре 2023 года.

Как уточнили эксперты, на протяжении 2025 года наблюдается последовательное снижение стоимости продукта. Стабилизации цены способствовало заключение долгосрочных договоров между производителями и торговыми сетями, гарантирующих рентабельность производства при фиксированной стоимости.

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