СМИ: фермеры Польши потребовали запретить ввоз огурцов из Беларуси и России

В Польше фермеры требуют ввести полный запрет на импорт огурцов из Беларуси и России, пишет ТАСС.
Так, глава польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздал в одном из интервью пожаловался на «недобросовестную конкуренцию» из-за того, что у польских фермеров нет доступа к дешевой энергии.
Сообщается, что импорт огурцов из России в Польшу в январе 2025-го стал рекордным, превысив 2,7 миллиона евро, из-за чего польские фермеры потребовали ввести эмбарго на их ввоз. Введение запрета требуют и для белорусских огурцов, так как производимые в Польше овощи не могут конкурировать с импортируемыми.
Гвиздал отметил, что для введения эмбарго Ассоциацией ведутся активные переговоры с Министерством сельского хозяйства и Министерством окружающей среды Польши.
— Решение может быть принято в ближайшие месяц-два, — уверен он.
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