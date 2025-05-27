СМИ: фермеры Польши потребовали запретить ввоз огурцов из Беларуси и России

Сообщается, что импорт огурцов из России в Польшу в январе 2025-го стал рекордным, превысив 2,7 миллиона евро, из-за чего польские фермеры потребовали ввести эмбарго на их ввоз. Введение запрета требуют и для белорусских огурцов, так как производимые в Польше овощи не могут конкурировать с импортируемыми.