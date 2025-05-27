WSJ: Трамп планирует ввести санкции против России на неделе

Президент США Дональд Трамп планирует ввести санкции в отношении России на этой неделе. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
По словам источников, на которых ссылается издание, скорее всего, ограничения не коснутся банковской сферы — обсуждаются другие варианты. Также, отмечается в публикации, возможно, Трамп не будет усиливать давление на РФ.
Кроме того, по данным газеты, глава Соединенных Штатов думает над выходом из процесса урегулирования конфликта на Украине, если «последний рывок» не даст результатов.
Ранее Трамп сам заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против России.