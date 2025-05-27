Россиянам напомнили о процентах, начисляемых во время кредитных каникул

По его словам, кредитные каникулы — это один из способов реструктуризации кредита. Кредитор обязан предоставить их заемщику, если тот имеет на это право в соответствии с законодательством. Хотя кредитные каникулы могут быть полезны в некоторых случаях, у них есть и недостатки, особенно для физических лиц.