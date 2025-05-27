Россиянам напомнили о процентах, начисляемых во время кредитных каникул

Кредитные каникулы — это инструмент, который позволяет заемщику временно приостановить выплаты по кредиту в случае возникновения финансовых трудностей. Об особенностях этого инструмента рассказал агентству «Прайм» основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.
По его словам, кредитные каникулы — это один из способов реструктуризации кредита. Кредитор обязан предоставить их заемщику, если тот имеет на это право в соответствии с законодательством. Хотя кредитные каникулы могут быть полезны в некоторых случаях, у них есть и недостатки, особенно для физических лиц.
Во время отсрочки кредитор продолжает начислять проценты, а общий срок погашения кредита увеличивается. Это означает, что долг не списывается, как это происходит при других способах реструктуризации. Кроме того, существует ограничение, установленное правительством, выше которого получить кредитные каникулы невозможно.
Эксперт рекомендует использовать этот инструмент только в случае крайней необходимости.
«На практике от 20 до 30% тех, кто воспользовался кредитными каникулами, не возвращаются к графику платежей после окончания отсрочки и остаются с просроченной задолженностью», — заключил Мехтиев.
Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина РФ «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, в каких случаях можно получить право на кредитные каникулы и как это сделать.