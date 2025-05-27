Впервые за полтора года яйца в российских магазинах заметно подешевели

Десяток яиц в среднем стоит ниже 100 рублей, заявили в «Руспродсоюзе».
В России впервые с ноября 2023 года средняя розничная цена на десяток куриных яиц опустилась до 98,3 рублей. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».
«Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 рублей за десяток и составили 98,3 рублей. Стоимость десятка яиц в рознице упала впервые за 1,5 года», — заявили в ассоциации. Информацию передает ТАСС.
В «Руспродсоюзе» отметили, что в 2024 году наблюдалась тенденция к снижению цен на яйца. Ключевым фактором стабилизации ситуации на рынке стало заключение долгосрочных партнерских договоров с фиксированными ценами, которые обеспечивают производителям необходимый уровень доходности.
Ранее глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ситуация с ценами на яйца в стране стабильная. Так, ведется постоянный ценовой мониторинг производителей куриных яиц, хлеба и молока, а при нарушениях применяются меры антимонопольного реагирования, пишет RT.