Впервые за полтора года яйца в российских магазинах заметно подешевели

В «Руспродсоюзе» отметили, что в 2024 году наблюдалась тенденция к снижению цен на яйца. Ключевым фактором стабилизации ситуации на рынке стало заключение долгосрочных партнерских договоров с фиксированными ценами, которые обеспечивают производителям необходимый уровень доходности.