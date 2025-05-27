«Чтобы на селе жизнь была, нужны лошади»: Минниханов запускает программу коневодства

Разработать варианты поддержки развития коневодства поручено Минсельхозпроду РТ.
Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с активом Кайбицкого и Буинского районов в выходные анонсировал подготовку новой программы поддержки — развитие коневодства.
«Раис республики обратил внимание, что это направление в личных подсобных хозяйствах не развито», — сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем телеграм-канале.
По мнению руководителя республики, эта сфера важна не только для сельского хозяйства, но и для воспитательного процесса в части развития культурных традиций.
Подготовить варианты поддержки отрасли коневодства он поручил Минсельхозпроду Татарстана.
«В части личных подворий, развития коневодства давайте вы встретитесь, обсудите, что можно сделать», — сказал Минниханов министру сельского хозяйства и продовольствия РТ Марату Зяббарову на встрече с аграриями.
«Проект призван упростить процесс вхождения в конную индустрию».
Региональный проект по развитию коневодства уже на стадии разработки. По новой программе будет оказываться финансовая помощь на приобретение товарных конематок за пределами Татарстана и на строительство конюшен, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
«Благодаря новому региональному проекту строительство собственной конюшни станет легче не только для крупных фермеров, но и для начинающих хозяйств. Проект призван упростить процесс вхождения в конную индустрию, предоставив поддержку и возможности для развития небольших хозяйств», — пояснили в ведомстве.
Для развития коневодства в республике и сейчас действуют меры поддержки. В частности, предусмотрены субсидии на покупку племенных лошадей и семени жеребцов-производителей, а также на покупку лошадей татарской породы и на их содержание.
Увеличить поголовье татарской породы лошадей удалось именно благодаря мерам поддержки. Если в 2020 году насчитывалось 646 голов, то сейчас — 954.
«Особенность лошадей татарской породы в том, что они — достояние, национальная культура Татарстана. Они связаны с историей нашей республики. Лишь в некоторых регионах России есть своя порода лошадей», — отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Число лошадей в Татарстане планируется практически удвоить.
По данным Минсельхозпрода РТ, всего в Татарстане насчитывается более 30 тыс. лошадей разных пород, в том числе в сельхозорганизациях — 8,9 тыс. голов, в личных подворьях — 13 тыс. и в фермерских хозяйствах — 8,8 тыс.
Самое большое количество поголовья содержится в Сабинском районе — более 2,6 тыс., Буинском — свыше 1,6 тыс. и Балтасинском — около 1,6 тыс. голов.
«При реализации этой программы в течение нескольких лет мы дойдем до показателя 50 тыс. голов», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана.
Ранее Раис республики поставил задачу — увеличить поголовье лошадей до 50 тыс. голов до 2030 года.
«Чтобы на селе жизнь была, нужно держать лошадей».
В Татарстане необходимо развивать коневодство, и Рустам Минниханов поставил правильную задачу, заявил «Татар-информу» коневод Фарит Набиуллин из Лениногорского района.
«В селах же лошадей практически нет. А чтобы на селе жизнь была, нужно держать лошадей. Эту тему мы на сходе предпринимателей татарских сел поднимали. Я с таким предложением к Рустаму Нургалиевичу там обратился. Он одобрил. Мы видим, что Раис Татарстана уделяет этой теме особое внимание. И вот пришло время принять такую программу. Это очень правильная задача. Больше сельчан будет участвовать в разведении лошадей», — поделился своим мнением фермер.
По его словам, после принятия такой программы необходимо будет грамотно воспользоваться ее возможностями, чтобы реализовать все на практике.
По мнению коневода, необходима также популяризация коневодства и конного спорта. Он убежден, что в этом должны быть заинтересованы главы районов.
«Они должны инициировать проведение соревнований. И люди будут приходить на такие праздники. Мы в этом году в борьбе на лошадях “Алдарыш” всех лошадей задействуем. К сожалению, Сабантуй в этом году во всех районах проходит в один день. От такой практики надо отходить. Хотя бы на четыре недели растянуть, чтобы коневоды могли ездить в каждый район, участвовать в скачках, играх на лошадях. Тогда это направление будет развиваться. Тем, кто содержит лошадей, ведь хочется их показать. А получается, что у себя в районе только показываешь», — отметил фермер.
«Ни в одном регионе нет такой поддержки, как в Татарстане».
Инициативу Раиса Татарстана по разработке программы развития коневодства поддержал владелец Татарского конного завода № 57 Новошешминского района Николай Скоков. Потомственный конезаводчик в 2022 году подарил лошадь орловской породы председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну. А всего отправил уже более двадцати орловских рысаков в КНДР.
«Очень доволен, что такая программа будет. Рустам Нургалиевич любит лошадей и поддерживает это направление. Ни в одном регионе нет такой поддержки, как в Татарстане. И республика — благоприятный регион по коневодству и конному спорту. Выделяются субсидии на содержание. Нигде такого нет», — сказал он корреспонденту «Татар-информа».
Однако, по словам Скокова, несмотря на имеющуюся поддержку, численность поголовья лошадей в Татарстане остается низкой.
«Что такое для Татарстана 30 тыс. голов лошадей? Раньше, в 1960—1970 годы, в двух районах столько лошадей было. В соседнем Башкортостане содержится более 100 тыс. голов, а в Якутии, где девять месяцев зимы, — 350 тыс. голов!» — заявил он.
Он назвал причины, которые сейчас сдерживают развитие отрасли.
«Я знаю многих ребят, которые хотели бы заниматься коневодством, но у них нет земли. А это одна из актуальных проблем. Без земли коневодство развивать невозможно. Нужны пастбища. Кроме того, нужны селекционные центры в каждом районе. В деревнях есть лошади, но нет хороших жеребцов-производителей. С крупным рогатым скотом здесь проще. В каждом районе есть возможности искусственного осеменения коров. А для лошадей нет. Эту проблему тоже надо решать. Не хватает зоотехников и ветеринаров в области коневодства», — перечислил он.
«У людей стимул был лошадь держать, а сейчас интереса нет».
Важно заинтересовать сельчан заниматься не только разведением лошадей, но и конным спортом, подчеркнул Скоков.
«Муниципалитет тоже должен этим вопросом заниматься, находить инициативных людей, энтузиастов, которые любят лошадей, этим делом болеют», — убежден он.
Конезаводчик добавил, что культура и обычаи татарского народа исторически связаны с лошадьми. «У нас это в крови. Например, кульминация Сабантуя — скачки, бега. Многие люди приходят посмотреть на это шоу. А вот привезти лошадь на Сабантуй обойдется в 25 тыс. рублей. Если даже я займу первое место, мне не хватит покрыть расходы. В начале 1990-х годов, допустим, разыгрывали машину, за второе место давали мотоцикл, за третье — холодильник. У людей стимул был лошадь держать, а сейчас интереса нет», — посетовал он.
По мнению Скокова, если государственная поддержка расширится, то, скорее всего, удастся решить ряд проблем.
«Тема актуальная, и хорошо, что Раис РТ ее поднимает. Но программу нужно будет правильно реализовать, чтобы необходимый результат получить. Здесь еще важна дорожная карта», — заключил он.