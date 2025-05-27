«Чтобы на селе жизнь была, нужны лошади»: Минниханов запускает программу коневодства

«Они должны инициировать проведение соревнований. И люди будут приходить на такие праздники. Мы в этом году в борьбе на лошадях “Алдарыш” всех лошадей задействуем. К сожалению, Сабантуй в этом году во всех районах проходит в один день. От такой практики надо отходить. Хотя бы на четыре недели растянуть, чтобы коневоды могли ездить в каждый район, участвовать в скачках, играх на лошадях. Тогда это направление будет развиваться. Тем, кто содержит лошадей, ведь хочется их показать. А получается, что у себя в районе только показываешь», — отметил фермер.