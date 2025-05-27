Упала впервые за полтора года: Россиянам рассказали о ценах на яйца

Средняя розничная цена десятка куриных яиц в России опустилась ниже отметки в 100 рублей. Согласно данным ассоциации «Руспродсоюз», текущая стоимость составляет 98,3 рубля.
Стоимость десятка яиц упала впервые за полтора года. В последний раз яйца стоили ниже 100 рублей в ноябре 2023 года. Эксперты отмечают устойчивую тенденцию к снижению цен на яйца на протяжении всего 2025 года.
Как пояснили в ассоциации, стабилизации цен способствовало заключение долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями. Такие соглашения гарантируют птицеводам необходимый уровень доходности при сохранении доступной стоимости продукции для потребителей.
Ране глава ФАС РФ Максим Шаскольский отметил, что в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца. Ведомство направило в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца и ситуация с ценами начала выправляться.