Годовая инфляция снизилась в Свердловской области

В апреле годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 11,2% после 11,4% в марте.
«Темп роста цен на Среднем Урале снижается в течение пяти месяцев: не так быстро, как раньше, дорожают продукты, а некоторые промтовары даже дешевеют», — рассказали в пресс-службе Центробанка.
Из-за роста объема выпуска на птицефабриках снижаются цены на яйца, также подешевело масло - растительное и сливочное. Сдерживать цены на гречку и рис помогают запасы рекордных урожаев последних лет, а целый ряд товаров подешевел из-за укрепления рубля и снижения спроса на фоне охлаждения потребительского кредитования.
В апреле снизились цены на зарубежный туризм, электронику, компьютеры, инструменты и оборудование, подержанные импортные автомобили и сопутствующие товары.
Однако продолжают дорожать пассажирский транспорт, билеты в театры и кино, экскурсионные туры и медицинские услуги.
«Главными причинами роста цен на Урале остаются увеличение затрат бизнеса на аренду и оплату труда, сырье, материалы и транспортировку, а также высокий потребительский спрос, который опережает возможности расширения предложения», — говорится в сообщении.