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Годовая инфляция снизилась в Свердловской области

В регионе снизились цены на продукты, электронику, инструменты и подержанные автомобили.

Источник: Reuters

В апреле годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 11,2% после 11,4% в марте.

«Темп роста цен на Среднем Урале снижается в течение пяти месяцев: не так быстро, как раньше, дорожают продукты, а некоторые промтовары даже дешевеют», — рассказали в пресс-службе Центробанка.

Из-за роста объема выпуска на птицефабриках снижаются цены на яйца, также подешевело масло ­- растительное и сливочное. Сдерживать цены на гречку и рис помогают запасы рекордных урожаев последних лет, а целый ряд товаров подешевел из-за укрепления рубля и снижения спроса на фоне охлаждения потребительского кредитования.

В апреле снизились цены на зарубежный туризм, электронику, компьютеры, инструменты и оборудование, подержанные импортные автомобили и сопутствующие товары.

Однако продолжают дорожать пассажирский транспорт, билеты в театры и кино, экскурсионные туры и медицинские услуги.

«Главными причинами роста цен на Урале остаются увеличение затрат бизнеса на аренду и оплату труда, сырье, материалы и транспортировку, а также высокий потребительский спрос, который опережает возможности расширения предложения», — говорится в сообщении.