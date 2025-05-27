Годовая инфляция снизилась в Свердловской области

Из-за роста объема выпуска на птицефабриках снижаются цены на яйца, также подешевело масло ­- растительное и сливочное. Сдерживать цены на гречку и рис помогают запасы рекордных урожаев последних лет, а целый ряд товаров подешевел из-за укрепления рубля и снижения спроса на фоне охлаждения потребительского кредитования.