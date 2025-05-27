В Крыму может появиться карбоновый полигон

В Крыму планируют создать карбоновый полигон. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
По ее словам, полигон собираются создать на территории Карадагской научной станции. Этот проект поддержали глава Крыма Сергей Аксенов, а также экспертный совет при Министерстве науки и высшего образования России.
«Снижение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, адаптация к изменениям климата является одним их приоритетных направлений научно-технологического развития Республики Крым в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов», — подчеркнула руководитель Минприроды.
Как пояснила глава ведомства, карбоновый полигон представляет собой участки земли с репрезентативными рельефом, а также структурой растительного и почвенного покрова. Там собираются испытывать технологии контроля баланса климатических активных газов природных экосистем. Это позволит разработать систему мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла.