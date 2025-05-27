В Крыму может появиться карбоновый полигон

Как пояснила глава ведомства, карбоновый полигон представляет собой участки земли с репрезентативными рельефом, а также структурой растительного и почвенного покрова. Там собираются испытывать технологии контроля баланса климатических активных газов природных экосистем. Это позволит разработать систему мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла.