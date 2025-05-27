Бурятия начнет поставлять крупный рогатый скот и лошадей в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Бурятии будет построен оптово-распределительный центр (ОРЦ) для импорта плодоовощной и сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».
Этот вопрос обсуждался на расширенном заседании в правительстве Бурятии с участием зампреда правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия республики Амгалана Дармаева и Генерального консула Узбекистана Аслама Акбарова.
Амгалан Дармаев особо остановился на развитии взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном, особенно в сфере сельского хозяйства и животноводства. Министр отметил, что Узбекистан является перспективным рынком для бурятских аграриев, с большим потенциалом для наращивания экспорта живого скота, а также мясной продукции.
Это, по его мнению, открывает новые возможности для фермеров Бурятии и послужит укреплению экономических связей между регионами двух стран, в частности с Каракалпакстаном.
Основной темой переговоров стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере. Генеральный консул Узбекистана уделил особое внимание росту поставок сельхозпродукции из Узбекистана в Бурятию и в регионы Дальнего Востока, а также крупного и мелкого рогатого скота, в том числе лошадей, из Бурятии в Узбекистан.
«Подписание в мае прошлого года Меморандума о взаимопонимании между Советом министров Каракалпакстана и правительством Бурятии призвано стимулировать развитие разнопланового взаимодействия, в том числе в сфере племенного животноводства», — отмечалось на заседании.
Участники подробно обсудили вопрос организации поставок узбекских овощей и фруктов в Бурятию. Рассмотрена возможность создания в Бурятии Оптово-распределительного центра (ОРЦ) для импорта плодоовощной продукции из Узбекистана.
«Особое внимание российская сторона акцентировала и на том аспекте, что именно узбекские фрукты и овощи пользуются наибольшим спросом у жителей Бурятии, благодаря своим непревзойденным вкусовым качествам и разнообразию», — отметили в агентстве.
Кроме того, стороны подняли вопрос сотрудничества в области аграрного образования, включая обмен опытом между специалистами.
«Российская сторона поддержала предложение Генконсульства об организации в самое ближайшее время точечных бизнес-миссий из Узбекистана в Бурятию и в обратном направлении, разработки “Дорожной карты” сотрудничества между Каракалпакстаном и Бурятией, а также презентации туристического потенциала страны в городе Улан-Уде», — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились о создании совместной Рабочей группы с участием представителей Россельхознадзора Бурятии, которая займется проработкой вопроса поставок крупного и мелкого рогатого скота в Узбекистан, а также созданием Оптово-распределительного Центра по поставкам узбекской сельхозпродукции в Бурятию.