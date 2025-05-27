Бурятия начнет поставлять крупный рогатый скот и лошадей в Узбекистан

«Российская сторона поддержала предложение Генконсульства об организации в самое ближайшее время точечных бизнес-миссий из Узбекистана в Бурятию и в обратном направлении, разработки “Дорожной карты” сотрудничества между Каракалпакстаном и Бурятией, а также презентации туристического потенциала страны в городе Улан-Уде», — говорится в сообщении.