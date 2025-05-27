На рынке новостроек стираются границы между классами жилья

Особенно заметно этот тренд проявился в Москве в бизнес-классе, где борьба за внимание покупателя особо напряжена. Как сообщила директор коммерческого управления Stone Кристина Недря, в условиях высокой конкуренции девелоперы все чаще стараются дополнить свой продукт уникальными преимуществами, в основном, характерными для премиум-сегмента, но при этом не добавляя «плюсов» к стоимости квадратного метра. В результате, в Москве в этом году в бизнес-сегменте появился новый подкласс — бизнес+. Причем это не маркетинговый прием, а действительно новая ступень в классификации. «Данные проекты обладают широким спектром премиальных характеристик, но, что важно, — сохраняют цены, присущие бизнес-классу. Их доля в Москве в общем объеме предложения в сегменте пока невелика — всего 1,4%. Но постепенно показатель однозначно будет расти», — заметила девелопер.