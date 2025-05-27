На рынке новостроек стираются границы между классами жилья

На национальном первичном рынке жилья набирает силу новый тренд — стираются границы между классами. Чтобы привлечь внимание покупателей новостроек застройщики все чаще предлагают в своих проектах дополнительные опции, которые свойственны более высоким классам жилья, — комнаты матери и ребенка в лобби, мягкие лаунж-зоны и лапомойки для домашних питомцев на первых этажах жилых домов, подземный паркинг, плейхабы и термальные комплексы во дворах.
Особенно заметно этот тренд проявился в Москве в бизнес-классе, где борьба за внимание покупателя особо напряжена. Как сообщила директор коммерческого управления Stone Кристина Недря, в условиях высокой конкуренции девелоперы все чаще стараются дополнить свой продукт уникальными преимуществами, в основном, характерными для премиум-сегмента, но при этом не добавляя «плюсов» к стоимости квадратного метра. В результате, в Москве в этом году в бизнес-сегменте появился новый подкласс — бизнес+. Причем это не маркетинговый прием, а действительно новая ступень в классификации. «Данные проекты обладают широким спектром премиальных характеристик, но, что важно, — сохраняют цены, присущие бизнес-классу. Их доля в Москве в общем объеме предложения в сегменте пока невелика — всего 1,4%. Но постепенно показатель однозначно будет расти», — заметила девелопер.
Количество проектов в бизнес-классе растет из-за переориентации застройщиков массового сегмента на класс выше. Ведь чем выше класс проекта, тем выше его маржинальность. «Несмотря на ужесточение рыночных условий спрос на новостройки бизнес-класса устойчиво растет», — заявил «МК» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. В условиях высокой конкуренции ряд девелоперов совершенствуют свой продукт, предлагая премиальное качество в проектах бизнес-класса. В качестве примера он назвал новые ЖК бизнес-класса, где в отделке использован натуральный мрамор, установлены скоростные лифты, оборудованы лапомойки для домашних питомцев, авторские плейхабы во дворах, термальные комплексы и тематические зоны: комнаты матери и ребенка.
«Не удивительно, что проекты от прогрессивных девелоперов, старающихся строить на класс выше, пользуются высокой популярностью. Это доказывает, что постепенное сближение бизнес- и премиум-класса — неизбежная часть эволюции московского первичного рынка», — подчеркнул эксперт.
Стирание границ происходит и в других классах. «Проекты комфорт-класса сейчас сконцентрированы, в основном, в Московской области, новой Москве и границах старой Москвы, от МКАДа и в сторону третьего кольца. В этих локациях местные девелоперы могут конкурировать продуктом. Но чем он лучше и качественнее становится, тем дороже стоит. Зачастую в проектах комфорт-класса мы уже наблюдаем атрибуты “бизнеса”: высокие потолки; хорошие, комфортные площади, небольшое количество лотов на этаже», — отметила «МК» генеральный директор VSN Group Яна Глазунова. По ее оценке, в Москве немало проектов бизнес-класса, которые входе строительства эволюционируют до «премиума».
Сейчас в законодательстве нет единого ГОСТа, определяющего классы недвижимости, подчеркнули в bnMAP.pro. В последнее время границы классов размываются, часто проекты комфорт-класса по формальным признакам относят к бизнес-классу. Нередко застройщики завышают класс проекта из маркетинговых целей. Это нужно учитывать, оценивая количество запусков в бизнес- или премиум-классе.
Основные характеристики ЖК закреплены проектом и декларацией. Ознакомившись с этими документами, можно понять, каковы качественные характеристики комплекса, какие планировочные решения будут использоваться и какие системы отделки фасадов применяться, вплоть до цветовой палитры.
Большинство девелоперов выступают против жесткой стандартизации типов жилья на государственном уровне. Поскольку опасаются зарегулирования строительного рынка и, соответственно, увеличения своих расходов. Сегодня сложилась рыночная классификация ЖК: стандарт-класс (ранее «эконом»), «комфорт» (синоним массового сегмента) и дорогое жильё: «бизнес», «премиум», «элит» и de-luxe классы. У каждого из них имеются свои характеристики.
Понятное дело, что у отсутствии строгих госстандартов каждый застройщик по-своему трактует критерии оценки класса жилья. Если в Москве и Подмосковье из-за высокой конкуренции местные девелоперы, как правило, не только соблюдают заявленную классификацию своих проектов, но и стараются выделиться дополнительными опциями, характерными для более высокого класса жилья, то за пределами московского макрорегиона доминирует противоположная тенденция. К сожаленью, из-за большого количества ошибок и брака строителей проекты там нередко не соответствуют заявленному классу.
«В РФ 93% новоселов недовольны качеством строительства новостроек», — к такому неприятному выводу пришла учредитель и CEO проектов Urban Ольга Хасанова, которая вместе с коллегами провела в разных регионах опрос россиян, только что получивших ключи от новых квартир. С ее слов, чаще всего покупатели новостроек сталкиваются с дефектами окон — 72% опрошенных выбрали этот вариант, 37% отметили кривые стены и пол и 35% — плохую вентиляцию. 22% дольщиков оказались недовольны водопроводной системой и заметили протечки в новом доме, 20% — указали на проблемы с дверными конструкциями и 10% — на неполадки с электричеством. И только 7% участников исследования заявили, что «все в их новом жилье было идеально».
Добавим, что выше указанные недостатки выявлены во всех классах жилья. Поэтому перед тем, как выбрать проект и квартиру в новом ЖК, целесообразно сначала выбрать застройщика, который дорожит своей репутацией.