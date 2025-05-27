1 миллиард рублей на парки, что благоустроят в Новосибирске в 2025 году

Новосибирск продолжает курс на формирование комфортной городской среды: в 2025 году городские власти вложат около 1 миллиарда рублей в благоустройство парков, скверов и общественных пространств. Об этом в телеэфире на «Россия 1» рассказал мэр города Максим Кудрявцев.
«Каждый хочет жить в комфортном, зелёном, красивом городе. Мы прикладываем усилия, чтобы парки были в шаговой доступности в каждом районе. У людей должен быть выбор — прогуляться в соседнем сквере или поехать в другой район на фестиваль», — подчеркнул он.
Благоустройство затронет 11 объектов. Речь идёт как о строительстве новых площадок, так и о реконструкции существующих территорий. Приоритет отдан созданию уникальной идентичности у каждого пространства: чтобы каждый парк имел свой характер, привлекательность и события.
В числе флагманских проектов — второй этап парка Чемской Берег, ставшего победителем народного голосования в 2024 году. Тогда он набрал рекордные 64 тысячи голосов, и сейчас на его развитие уже выделено более 100 миллионов рублей. По словам мэра, работы идут по графику: здесь появятся прогулочные маршруты, освещение, зоны для отдыха и мероприятий.
Благоустройство ожидает также Затулинский парк, сквер Демакова в Советском районе, парк Сосновый бор в Калининском округе и территорию вокруг монумента Славы, где к 80-летию Победы готовятся обновления. В планах — создание экотроп, спортивных площадок, мест для скандинавской ходьбы, смотровых платформ и водного дизайна.
«Мы развиваемся по принципу “город без окраин” — в каждом районе появляются свои точки притяжения, где приятно отдохнуть, позаниматься спортом, провести выходной с детьми», — говорит Кудрявцев.
Одним из важных инструментов становится участие горожан. До 12 июня проходит рейтинговое голосование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На выбор представлены 8 территорий из всех районов города. В их числе — Ельцовский парк, территория у озера на Лазурной, сквер на Петухова и другие. Победитель получит федеральное софинансирование, и проект начнёт реализацию уже в 2026 году.
«Это не голосование ради галочки. Мы видим, как отданный голос может изменить территорию. Парк Чемской Берег тому пример. У каждого из вас есть возможность повлиять на реальное решение», — отметил мэр.
Парки становятся не только местом для прогулок, но и центрами культурной жизни. Новосибирск уже принимает крупные события: фестиваль «Сибирь» собирает до 300 тысяч человек за три дня, проходят «Огни Сибири», концерты, арт-фестивали и гастрономические праздники. Такие мероприятия, по словам главы города, «делают парки живыми и любимыми».
Мэр добавил, что Новосибирск — это город, где у природы и урбанистики один вектор: «Люди должны чувствовать, что живут не просто в мегаполисе, а в зелёной столице Сибири».
Отдать свой голос и повлиять на то, какой именно объект обустроят в ближайшее время, может каждый новосибирец до 12 июня на сайте gorodsreda.ru.