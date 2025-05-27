1 миллиард рублей на парки, что благоустроят в Новосибирске в 2025 году

В числе флагманских проектов — второй этап парка Чемской Берег, ставшего победителем народного голосования в 2024 году. Тогда он набрал рекордные 64 тысячи голосов, и сейчас на его развитие уже выделено более 100 миллионов рублей. По словам мэра, работы идут по графику: здесь появятся прогулочные маршруты, освещение, зоны для отдыха и мероприятий.