Первый в РФ завод по производству логистических роботов откроют в ОЭЗ «Новоорловская»

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошел в десятку рейтинга регионов по уровню благосостояния семей. Первое место в рейтинге уверенно удерживает Ямало-Ненецкий автономный округ, где среднемесячный денежный остаток семьи с одним ребёнком достигает внушительной суммы в 145,2 тысячи рублей. Следующими идут Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) с показателем 106 тысяч рублей и Магаданская область с остаточным капиталом в 97,6 тысячи рублей ежемесячно.