В Уфе тарифы на речных паромах повысили до 13,3%

В зависимости от протяженности маршрута стоимость переправы увеличилась на 3−8 ₽ Повышение тарифов составило от 8,6% до 13,3%.
Стоимость перевозки взрослых пассажиров по маршруту Зеленый Мыс — Сипайлово и в обратном направлении увеличилась на 8 ₽, до 93 ₽ При оплате транспортной картой тариф изменился с 80 до 88 ₽ Для льготников и детей цена увеличена на 5 ₽ (до 54 ₽), по транспортной карте — с 44 до 48 ₽
Проезд по маршруту Зеленый Мыс —Трамплин билет подорожает на 5 ₽, до 53 ₽, по транспортной карте — с 43 до 47 ₽ Для льготников и детей переправа обойдется в 40 ₽ руб. (+4 ₽), по карте — 33 ₽ (+3 ₽). Такие же тарифы установлены для направлений Зеленый Мыс — Дудкино, Дудкино — Сипайлово и Трамплин — Сипайлово и обратно. Годом ранее стоимость проезда по этим маршрутам составляла 48 ₽ при оплате наличными и банковской картой, 43 ₽ — по транспортной карте. Для детей и льготников при оплате наличными и банковской картой установленный в 2024 году тариф составлял 36 ₽, при оплате транспортной картой — 30 ₽
Проезд от Дудкино до Трамплина подорожает на 3 ₽, до 38 ₽, по транспортной карте сумма составит 34 ₽ (+4 ₽). Тарифы для детей и льготников изменятся на 3 ₽ и установлены на уровне 34 ₽ при безналичной и наличной оплате, 31 ₽ — по транспортной карте.