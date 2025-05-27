В Уфе тарифы на речных паромах повысили до 13,3%

Проезд по маршруту Зеленый Мыс —Трамплин билет подорожает на 5 ₽, до 53 ₽, по транспортной карте — с 43 до 47 ₽ Для льготников и детей переправа обойдется в 40 ₽ руб. (+4 ₽), по карте — 33 ₽ (+3 ₽). Такие же тарифы установлены для направлений Зеленый Мыс — Дудкино, Дудкино — Сипайлово и Трамплин — Сипайлово и обратно. Годом ранее стоимость проезда по этим маршрутам составляла 48 ₽ при оплате наличными и банковской картой, 43 ₽ — по транспортной карте. Для детей и льготников при оплате наличными и банковской картой установленный в 2024 году тариф составлял 36 ₽, при оплате транспортной картой — 30 ₽