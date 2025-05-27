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В апреле годовая инфляция в Челябинской области составила 10%

В апреле годовая инфляция в Челябинской области составила 10% — за месяц цены в регионе выросли на 0,5%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Сообщается, что в связи с увеличением объема производства подешевели сливочное и подсолнечное масло, маргарин, яйца.

«Снижение цен на яйца также связано с включением их в перечень социально значимых товаров. В то же время подорожали мука, кофе и чай. У производителей продолжали расти издержки на сырье, электроэнергию и оплату труда. Цены на кофе и какао подросли из-за неурожая в основных странах-производителях», — говорится в обзоре.

Также в Челябинской области в апреле подешевели обувь, инструменты, бытовая техника и электроника. В основном это произошло из-за укрепления рубля.

По этой же причине подешевел отдых за границей. В частности, снизились цены на путевки в ОАЭ, Египет и страны Юго-Восточной Азии. При этом выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги. Причина — более раннее, чем обычно, начало сезона отдыха.

В целом по стране инфляция в апреле снизилась до 10,2% после 10,3% в марте.

«В годовом выражении цены в среднем по стране еще растут темпами заметно выше 4%. Это происходит из-за того, что спрос в экономике все еще расширяется быстрее, чем возможности производства. Для того чтобы инфляция снижалась и вернулась к 4% в 2026 году, необходим более сдержанный рост спроса и сохранение высоких процентных ставок», ­- отметила управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.