В апреле годовая инфляция в Челябинской области составила 10%

«В годовом выражении цены в среднем по стране еще растут темпами заметно выше 4%. Это происходит из-за того, что спрос в экономике все еще расширяется быстрее, чем возможности производства. Для того чтобы инфляция снижалась и вернулась к 4% в 2026 году, необходим более сдержанный рост спроса и сохранение высоких процентных ставок», ­- отметила управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.