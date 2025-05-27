Во Владивостоке исправили ошибки при ремонте проблемного перекрёстка

По просьбам жителей Владивостока специалисты Центра организации дорожного движения города (ЦОДД) проверили ход капитального ремонта на перекрёстке улиц Басаргина и Новороссийской. Ранее у местных жителей возникли претензии к строительству направляющих островков — из-за несоответствия проектным параметрам крупногабаритному транспорту, в том числе автобусам, стало трудно поворачивать, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Как отметила главный инженер ЦОДД Татьяна Шлеина, подрядная организация уже устранила замечания, и островки приведены в полное соответствие с утверждённой проектной документацией.
Ремонт перекрёстка ведётся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить работы подрядчик должен до середины сентября. Планируется обновление ливневой канализации, устройство дополнительных поворотных полос, тротуаров, нанесение разметки, установка новых светофоров, дорожных знаков и направляющих островков.
«Вместе со специалистами управления дорог мы постоянно следим за ремонтными работами на объектах, чтобы вовремя выявить несоответствия и устранить их в оперативном порядке», — подчеркнул директор ЦОДД Павел Васильев.
Напомним, во Владивостоке перекрёсток улиц Новороссийская и Басаргина ждут серьёзные изменения. По утверждённому проекту его движение будет полностью регулироваться светофорами, а ширина проезжей части изменится.