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Во Владивостоке исправили ошибки при ремонте проблемного перекрёстка

ЦОДД проверил ремонтные работы после жалоб горожан.

Источник: Администрация Владивостока

По просьбам жителей Владивостока специалисты Центра организации дорожного движения города (ЦОДД) проверили ход капитального ремонта на перекрёстке улиц Басаргина и Новороссийской. Ранее у местных жителей возникли претензии к строительству направляющих островков — из-за несоответствия проектным параметрам крупногабаритному транспорту, в том числе автобусам, стало трудно поворачивать, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Как отметила главный инженер ЦОДД Татьяна Шлеина, подрядная организация уже устранила замечания, и островки приведены в полное соответствие с утверждённой проектной документацией.

Ремонт перекрёстка ведётся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить работы подрядчик должен до середины сентября. Планируется обновление ливневой канализации, устройство дополнительных поворотных полос, тротуаров, нанесение разметки, установка новых светофоров, дорожных знаков и направляющих островков.

«Вместе со специалистами управления дорог мы постоянно следим за ремонтными работами на объектах, чтобы вовремя выявить несоответствия и устранить их в оперативном порядке», — подчеркнул директор ЦОДД Павел Васильев.

Напомним, во Владивостоке перекрёсток улиц Новороссийская и Басаргина ждут серьёзные изменения. По утверждённому проекту его движение будет полностью регулироваться светофорами, а ширина проезжей части изменится.