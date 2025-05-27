Во Владивостоке исправили ошибки при ремонте проблемного перекрёстка

По просьбам жителей Владивостока специалисты Центра организации дорожного движения города (ЦОДД) проверили ход капитального ремонта на перекрёстке улиц Басаргина и Новороссийской. Ранее у местных жителей возникли претензии к строительству направляющих островков — из-за несоответствия проектным параметрам крупногабаритному транспорту, в том числе автобусам, стало трудно поворачивать, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.