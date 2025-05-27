В Хабаровском крае предприниматели получили сотни миллионов долгов

В Хабаровском крае прокуратура подвела итоги работы по защите прав предпринимателей, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Только за прошлый и начало этого года надзорное ведомство выявило более 5 тысяч нарушений. Прокуроры внесли 1500 представлений, направили 30 исков в суд, а 227 человек привлекли к административной ответственности.
Одним из приоритетов стало снижение административного давления: за четыре месяца 2025 года не согласовали 426 внеплановых проверок — это 67% всех поступивших заявок. Из планов на 2025 год исключили более 770 мероприятий.
По актам реагирования бизнес подключили к газу и свету: 10 объектов получили ресурсы от «ХЭС» и «Газпром газораспределение Дальний Восток».
С начала 2024 года предпринимателям выплатили 334 млн рублей по просроченным госконтрактам: в прошлом году — 153 млн, в этом — уже 181 млн. Более 60 чиновников наказаны, в том числе с дисквалификацией.
Прокуратура также контролирует строительство дорог и зданий для резидентов ТОР «Хабаровск», следит за соблюдением прав инвесторов и лично встречается с представителями бизнеса.
Работа продолжается, чтобы каждый предприниматель знал: закон на его стороне, если он работает честно.