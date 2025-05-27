В Анапе построят два четырехзвездочных отеля за 10 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
В реализацию первого проекта вложат 3 млрд рублей. Отель построят в рамках комплексного развития территорий и обустройства социальной инфраструктуры.
Второй проект — это гостиничный комплекс, в котором будет встроенный СПА-центр. В строительство в рамках комплексного развития территорий инвестируют 7 млрд рублей.
Инвестором выступит анапский застройщик. В настоящее время объекты проектируют. Сроки завершения пока не озвучили, пишет издание «Ведомости Юг».