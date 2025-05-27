Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе построят два четырехзвездочных отеля за 10 млрд рублей

Два четырехзвездочных отеля проектируют в Анапе.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе построят два четырехзвездочных отеля за 10 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В реализацию первого проекта вложат 3 млрд рублей. Отель построят в рамках комплексного развития территорий и обустройства социальной инфраструктуры.

Второй проект — это гостиничный комплекс, в котором будет встроенный СПА-центр. В строительство в рамках комплексного развития территорий инвестируют 7 млрд рублей.

Инвестором выступит анапский застройщик. В настоящее время объекты проектируют. Сроки завершения пока не озвучили, пишет издание «Ведомости Юг».