В Свердловской области автобусы не выходят на рейсы по десяти маршрутам

В сфере транспортного обслуживания жителей Свердловской области в 2024 и 2025 годах выявлено множество нарушений. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
В числе самых частых нарушений — отсутствие транспортного сообщения, несоблюдение интервалов движения и остановок.
Нарушения выявлены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Качканаре, Ивделе, Полевском, Новоуральске, Нижней Туре, Камышлове, Сухом Логе, Ачитском, Байкаловском, Новолялинском, Верхотурском и Талицком районах.
По итогам проверок перевозчикам вынесли 32 представления, три предостережения, заведено 12 административных дел.
Как выяснилось, перевозки не осуществлялись по 10 маршрутам, в населенных пунктах региона правильно не оборудовано более 1 100 остановок для межмуниципальных маршрутов.