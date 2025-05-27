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В Свердловской области автобусы не выходят на рейсы по десяти маршрутам

Прокуратура представила данные о нарушениях в транспортной сфере.

Источник: Комсомольская правда

В сфере транспортного обслуживания жителей Свердловской области в 2024 и 2025 годах выявлено множество нарушений. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

В числе самых частых нарушений — отсутствие транспортного сообщения, несоблюдение интервалов движения и остановок.

Нарушения выявлены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Качканаре, Ивделе, Полевском, Новоуральске, Нижней Туре, Камышлове, Сухом Логе, Ачитском, Байкаловском, Новолялинском, Верхотурском и Талицком районах.

По итогам проверок перевозчикам вынесли 32 представления, три предостережения, заведено 12 административных дел.

Как выяснилось, перевозки не осуществлялись по 10 маршрутам, в населенных пунктах региона правильно не оборудовано более 1 100 остановок для межмуниципальных маршрутов.