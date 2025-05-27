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Суд в Приморье приостановил сделки с земельным участком, доставшимся партнерам Текиева

Арбитражный суд Приморского края принял обеспечительные меры по иску прокуратуры региона о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка в Андреевке, сообщает ИА DEITA.RU. Земельный участок получила компания, аффилированная с вице-спикером приморского парламента Джамбулатом Текиевым.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в арбитражном суде Приморья, участок предоставлялся для размещения спортивных объектов. Прокуратура настаивает, что передача земли из муниципальной собственности в частные руки произошла с нарушениями: договор был заключен без проведения торгов, что противоречит требованиям земельного законодательства.

Также прокуратура указывает, что ООО «Одиссей», ранее получившее участок в аренду, так и не приступило к деятельности, ради которой земля предоставлялась. На этом основании прокуратура считает сделку ничтожной.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении обеспечительных мер. До окончания разбирательства ООО «Одиссей» запрещено проводить сделки с участком, а также осуществлять на нем строительные или земляные работы. Также суд запретил Росреестру регистрировать какие-либо права или обременения, связанные с данным участком.

Судебное заседание по делу назначено на 18 июля 2025 года.
Напомним, что ранее стало известно, что данный участок оказался в собственности компании, руководитель которой тесно сотрудничает с вице-спикером Законодательного собрания Джамбулатом Текиевым.