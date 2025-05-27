Суд в Приморье приостановил сделки с земельным участком, доставшимся партнерам Текиева

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении обеспечительных мер. До окончания разбирательства ООО «Одиссей» запрещено проводить сделки с участком, а также осуществлять на нем строительные или земляные работы. Также суд запретил Росреестру регистрировать какие-либо права или обременения, связанные с данным участком.