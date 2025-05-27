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Названы причины возможного роста тарифов на электроэнергию в Казахстане

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 27 мая 2025 года на брифинге в правительстве озвучил, по каким причинам могут вырасти тарифы на электроэнергию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, стоит ли казахстанцам ожидать повышения тарифов на тепло и электроэнергию.

«В целом, по тарифообразованию — по теплу и розничному рынку у нас регулирует комитет по регулированию естественных монополий. Это наши коллеги из министерства национальной экономики. Этот вопрос не в нашей компетенции. Мы утверждаем только тарифы на электроэнергию на уровне генерации. Рост, естественно, происходит, но мы поднимаем его раз в год — он произошел с 1 февраля, поэтому в ближайший год этого роста не будет, до 1 января (2026 года. — Прим. ред.) Только в случае чрезвычайных обстоятельств — например, если произойдет рост цен на уголь. Что касается тепла — мои коллеги из КРЕМа прокомментируют отдельно», — ответил Сунгат Есимханов.

По его словам, повышение стоимости электроэнергии на источниках связано с рядом факторов:

  • подорожанием угля,
  • увеличением заработных плат из-за кадровых вопросов,
  • ростом цен на запасные части.

Сунгат Есимханов озвучил, что все эти расходы необходимо учитывать для обеспечения надежности теплоснабжения. При этом, как подчеркнул он, рост тарифов осуществляется в пределах установленных инфляционных коридоров.