Названы причины возможного роста тарифов на электроэнергию в Казахстане

«В целом, по тарифообразованию — по теплу и розничному рынку у нас регулирует комитет по регулированию естественных монополий. Это наши коллеги из министерства национальной экономики. Этот вопрос не в нашей компетенции. Мы утверждаем только тарифы на электроэнергию на уровне генерации. Рост, естественно, происходит, но мы поднимаем его раз в год — он произошел с 1 февраля, поэтому в ближайший год этого роста не будет, до 1 января (2026 года. — Прим. ред.) Только в случае чрезвычайных обстоятельств — например, если произойдет рост цен на уголь. Что касается тепла — мои коллеги из КРЕМа прокомментируют отдельно», — ответил Сунгат Есимханов.