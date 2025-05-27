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Белорусы смогут летать прямым рейсом на Сейшелы

Соглашение между правительствами Беларуси и Сейшельских Островов о прямом авиасообщении было подписано в октябре прошлого года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Прямое авиасообщение будет налажено между Беларусью и Сейшельскими Островами, соответствующий закон № 74−3 ратифицировал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале во вторник.

Соглашение было подписано правительствами двух стран в Куала-Лумпуре 21 октября прошлого года.

Как подчеркнули ранее в белорусском Минтрансе, после подписания международного договора с Сейшелами авиаперевозчики в ближайшем будущем смогут выполнять как грузовые, так и пассажирские рейсы между аэропортами двух государств.

Новые направления.

Власти Беларуси уделяют большое внимание налаживанию авиасообщения с новыми странами.

Так, глава белорусского государства в апреле этого года подписал указ № 138, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Венесуэлы о воздушном сообщении.

В данный момент Минск и Каракас прорабатывают вопрос открытия прямого рейса. Планируется, что его будет выполнять венесуэльская авиакомпания Conviasa.

Также Беларусь ратифицировала соглашение о воздушном сообщении с Саудовской Аравией, а раньше — и с Оманом, куда с февраля этого года уже начали летать самолеты авиакомпании «Белавиа».

Также национальный авиаперевозчик Беларуси начал осуществлять прямые рейсы в Китай.

В числе приоритетных авианаправлений также находится Вьетнам. Как сообщал ранее заместитель белорусского премьер-министра Анатолий Сивак, «Белавиа» готова летать во Вьетнам, но есть определенные технические моменты.