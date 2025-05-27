Прокуратура требует с омского подрядчика 126 миллионов за срыв сроков и хищения при стройке

Проблемный дом должен был быть достроен еще в марте 2023 года за счёт средств из регионального бюджета и федерального Фонда развития территорий. Подрядчиком выступала компания ООО «Группа компаний “Энергосистемы”». Однако сроки неоднократно переносились, а обязательства по контракту так и не были выполнены. В результате 138 участников долевого строительства до сих пор не могут получить своё жильё. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.