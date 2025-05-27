Прокуратура требует с омского подрядчика 126 миллионов за срыв сроков и хищения при стройке

Проблемный дом должен был быть достроен еще в марте 2023 года за счёт средств из регионального бюджета и федерального Фонда развития территорий. Подрядчиком выступала компания ООО «Группа компаний “Энергосистемы”». Однако сроки неоднократно переносились, а обязательства по контракту так и не были выполнены. В результате 138 участников долевого строительства до сих пор не могут получить своё жильё. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.
Проверка показала и более серьёзные нарушения — по данным надзорного ведомства, более 15 миллионов рублей из выделенных на стройку были похищены. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении руководства подрядной организации. Ход следствия находится на контроле прокуратуры.
В марте 2025 года контракт с «Энергосистемами» был расторгнут, однако в бюджет компания добровольно не вернула полученные, но не отработанные средства. Это и стало основанием для подачи иска в Арбитражный суд.
Также прокуратура обратила внимание на недостаточный контроль за ситуацией со стороны Регионального фонда защиты прав дольщиков и внесла соответствующее представление в адрес заместителя председателя правительства Омской области.
Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении, а завершение строительства и восстановление прав дольщиков остаются на контроле прокуратуры региона.